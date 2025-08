ASCOLTI TV 31 LUGLIO 2025 | IL FINALE PIROTECNICO DI TEMPTATION ISLAND LA RUOTA DELLA FORTUNA NON SI FERMA PIÙ

ASCOLTI TV 31 LUGLIO 2025 • Giovedì •. Gli ascolti tv di giovedì 31 luglio 2025 con la terza e ultima serata di Temptation Island che chiude un’edizione coi botti. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina Estate – x Tg1 – x UnoMattina Estate – x Camper in Viaggio – x Camper – x Tg1 + Economia – x + x Cuori – x + x + x Tg1 – x Pres. Estate in Diretta – x Estate in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x TecheTecheTè (R) – x Scusate se Esisto! – x Scusate se Esisto! – x Overland – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Io Sono Farah – x La Forza di Una Donna – x Sarabanda – x Sarabanda – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x Temptation Island – x Temptation Island – x Buonanotte TI + Tg5 – x + x Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x Ritorno a Las Sabinas – x + x Tg2 Storie – x Tg Sport – x La Nave dei Sogni: Lapponia – x Tg2 – x World Aquatics – x S. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 31 LUGLIO 2025: IL FINALE PIROTECNICO DI TEMPTATION ISLAND, LA RUOTA DELLA FORTUNA NON SI FERMA PIÙ

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - temptation - island

