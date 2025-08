Ascanio Celestini rilegge Sofocle | Antigone tra mito e memoria

Una rilettura civile della tragedia di Sofocle, che fonde il mito alla memoria del Novecento. Questa sera alle 21,15, al Parco Miralfiore di Pesaro, va in scena Le nozze di Antigone, monologo di e con Ascanio Celestini, accompagnato alla fisarmonica da Gianluca Casadei. Lo spettacolo è ospitato nel cartellone di Miralteatro d’Estate, promosso da Comune di Pesaro e Amat, e nella rassegna regionale Tau. Celestini, com’è nato questo testo? "Lo spettacolo è stato scritto oramai vent’anni fa per Veronica Cruciani ma in realtĂ non lo avevo mai portato in scena personalmente. Ho iniziato a presentarlo come lettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

