Arrivano nuovi fondi del Comune alle imprese pluri-alluvionate | stanziati 280 mila euro

Arrivano nuovi contributi per le realtà economiche colpite in maniera ripetuta dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. La Giunta di Faenza ha dato il via libera a destinare un totale di 280 mila euro alle imprese che hanno subito danni da esondazioni nella loro sede di esercizio di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Fondo unico artigianato, arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi - Arriva una nuova integrazione per il Fondo unico artigianato. Lo strumento di credito agevolato, esistente sul territorio piemontese a partire dalla legge regionale 34/2004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati.

