Arriva il primo bollino nero dell' estate per il traffico | ecco quando è previsto

L'esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. Nell'intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull'intera rete stradale e autostradale Anas. La mattinata più critica sarà quella di domani, sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Oggi pomeriggio e domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arriva il primo bollino nero dell'estate per il traffico: ecco quando è previsto

