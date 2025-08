Arriva Gratteri | le isole felici non ci sono più

Il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri (foto) sarà l’ospite speciale, stasera alle 21 nella sala del teatro Giovanni Santi di Bottega a Vallefoglia, del convegno "Zone d’ombra: la presenza invisibile nei luoghi insospettabili. Non ci sono più isole felici", promosso dall’associazione Sec, in collaborazione con il Comune per la 23ª edizione della manifestazione "Oltre le barriere. Giornata della legalità e dell’inclusione sociale". All’iniziativa parteciperanno anche quattro studenti dell’Istituto comprensivo Pian del Bruscolo, autori del miglior elaborato sul tema delle mafie, che saranno presenti insieme ai loro docenti e ad autorità civili e militari e rappresentanti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva Gratteri: le isole felici non ci sono più

