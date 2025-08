Arresti per la Palazzopoli di Sala

A Milano il clima è mutato. Ma non stiamo parlando di un improvviso abbassamento o innalzamento della temperatura. A cambiare è l’atteggiamento nei confronti dello sviluppo urbanistico, proceduto negli anni delle giunte di sinistra con estrema disinvoltura. E, soprattutto, fuori da ogni regola. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Arresti per la Palazzopoli di Sala

