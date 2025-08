Arrestato scafista somalo | ha accoltellato un minorenne che si ribellava allo stupro

Collaborazione Italia-Germania. Nella mattinata di mercoledì 30 luglio la Polizia di Stato - nello specifico investigatori del Servizio Centrale Operativo della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo - ha eseguito, insieme alla polizia tedesca, un mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino somalo 29enne. L'operazione è avvenuta nei pressi di Zweibruecken, in Germania. L'uomo, ora assicurato alla giustizia, è ritenuto responsabile di associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla realizzazione di numerosi delitti contro la persona. Tra questi omicidio, tortura, sequestro di persone, insieme ad altri soggetti ancora non identificati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arrestato scafista somalo: ha accoltellato un minorenne che si ribellava allo stupro

arrestato - scafista - somalo - accoltellato

