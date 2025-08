Arrestato con otto etti di cocaina Muto dal giudice resta in carcere

Ha scelto la via del silenzio davanti al giudice il 35enne nordafricano arrestato due giorni fa dopo essere stato sorpreso dalla polizia di Stato con quasi un chilo di droga. Per lui le porte dell’Arginone sono rimaste chiuse. Ieri mattina, il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Assistito dall’avvocato Simone Bianchi, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era finito nella rete delle volanti nella giornata di martedì. Gli agenti lo avevano fermato per un controllo di routine e addosso gli avevano trovato circa un etto di hashish. Una scoperta che ha reso necessario un ulteriore approfondimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato con otto etti di cocaina. Muto dal giudice, resta in carcere

