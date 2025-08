Arrestato con 2 chili di cocaina nel freezer

Ravenna, 1 agosto 2025 – Chissà cosa pensava Ovidiu N., 41 anni, cittadino rumeno, quando ha sistemato due panetti di cocaina nel freezer dell’alloggio che aveva in uso a Pinarella. Forse immaginava che il freddo potesse attenuarne l’odore, ingannando così eventuali controlli. Ma il suo nascondiglio casalingo non è bastato: nella serata di martedì la Polizia di Stato lo ha arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è partito da alcune segnalazioni di passanti insospettiti dallo strano andirivieni nei pressi di un garage della località marittima. Un via vai anomalo, notato anche dagli agenti delle Volanti in servizio tra Cervia e Milano Marittima, che hanno immediatamente allertato la Squadra Mobile di Ravenna, a cui spettava il coordinamento dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato con 2 chili di cocaina nel freezer

