Armani multata per 3,5 milioni dall’antitrust

L’AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle societĂ Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. una sanzione di 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole. Lo comunica l’Agcm (AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato), in una nota. “In particolare, – prosegue la nota – le societĂ hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilitĂ sociale non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile. Tali dichiarazioni sono presenti nel Codice Etico delle societĂ , in documenti pubblicati sul sito Armani  Values (www.armanivalues. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Armani multata per 3,5 milioni dall’antitrust

