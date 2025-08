Armani multa dall’Antitrust di 3,5 milioni

Giorgio Armani s.p.a è stato condannato a pagare una multa salata dall'Antitrust per le condizione malsane dei lavoratori. In realtà ciò non riguarda direttamente l'azienda, bensì i subfornitori a cui fa riferimento la società . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Armani, multa dall’Antitrust di 3,5 milioni

#Antitrust Maxi multa alle società dello stilista Giorgio #Armani, per pratiche commerciali scorrette. 3 milioni e mezzo la sanzione. L'accusa è aver reso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere. Se da un lato, infatti, l'azienda ha promosso l Vai su Facebook

