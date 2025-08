Arma famiglia e clarinetto | in pensione il comandante di stazione

L'amore per l'Arma, la famiglia e il clarinetto. Il generale, comandante provinciale Michele Cucuglielli, ha salutato ieri uno dei comandanti di stazione più apprezzati della provincia di Padova e non solo. Il luogotenente Salvatore Balsamo, 60 anni, originario di Vietri sul Mare (Sa), si è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: arma - famiglia - clarinetto - comandante

I 100 anni di Michele Battista, tra l’amore per la famiglia e l’Arma dei carabinieri - Da Sperlonga a Latina attraversando diverse città italiane indossando sempre la sua divisa da carabinieri: festa oggi nel capoluogo per i 100 anni dell’appuntato in congedo Michele Battista che ha ricevuto le visita, nella struttura dove risiede dal 2022, dell’assessore comunale Gianluca Di Cocco.

Garlasco, chi è Stefania Cappa: la cugina di Chiara che un testimone vide con «un attizzatoio in mano»: dove si cerca l'arma c'è la casa di famiglia - In passato un testimone, che poi ritrattò le sue dichiarazioni rese ai carabinieri, aveva parlato poco dopo il delitto di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto del 2007, di una ragazza con.

Garlasco, perquisizioni a casa di Andrea Sempio e nella zona: «Cercano l’arma del delitto». La famiglia di Chiara Poggi: «Sconcertante» - I carabinieri hanno perquisito questa mattina le case di Andrea Sempio e dei suoi genitori. I militari si muovono su mandato della procura di Pavia da questa mattina all’alba.

Arma, famiglia e clarinetto: in pensione il comandante di stazione; L’omicidio di Serena Mollicone: piste, errori, depistaggi.

Arma, famiglia e clarinetto: in pensione il comandante di stazione - Il luogotenente Salvatore Balsamo, 60 anni, gli ultimi 21 trascorsi al timone del presidio militare di Ponso nella bassa padovana, ha completato il suo percorso in divisa caratterizzato da passione, i ... Secondo padovaoggi.it

Cerimonia insediamento nuovo comandante Carabinieri Toscana - "La Toscana, terra di bellezza e complessità, merita un'Arma presente, capace, salda nei suoi valori e pronta ad affrontare con lucidità le sfide di oggi. Da ansa.it