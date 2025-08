Aria fresca e temporali nel primo weekend di agosto | disagi al traffico in città - Video

MALTEMPO. Abbondanti piogge nella mattinata di venerdì 1 agosto in cittĂ : rallentamenti al traffico sull’asse interurbano e al sottopasso di Colognola. Allagamenti anche al sottopassaggio che porta dall’aeroporto di Orio a Oriocenter. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Aria fresca e temporali nel primo weekend di agosto: disagi al traffico in cittĂ - Video

Strada Maggiore chiusa al traffico fino al 4 agosto - Da lunedì 14 luglio inizieranno dei lavori di manutenzione in strada Maggiore. La prima fase di questi lavori durerà fino al 4 agosto e interesserà il tratto che va da piazza Aldrovandi a via Vincenzo Toffano, quindi in direzione viali.

Valverde, da fine agosto la Ztl verso Città Alta riapre al traffico solo negli orari di punta - Bergamo. A partire dal termine dei lavori attualmente in corso su via Maironi da Ponte, previsti per la seconda metà di agosto 2025, con presumibile riapertura della ZTL al traffico dal 23 agosto, entreranno in vigore i nuovi orari di attivazione della ZTL Valverde che prevedono il divieto di transito da lunedì a domenica dalle 00.

A31, traffico a una corsia tra Piacenza e Santa Margherita d'Adige sino ad agosto - Scattano venerdì sera, 25 luglio, i lavori di manutenzione sulla A31 Valdastico, con ripercussioni dirette sulla viabilità nel tratto compreso tra i caselli di Piacenza d’Adige e Santa Margherita d’Adige, interessato in entrambi i sensi di marcia.

