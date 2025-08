Arezzo arte e creatività Via alla prima edizione del ’Pensarti Festival’

Tutto pronto per la settimana in cui un’intera città diventerà un grande laboratorio artistico a cielo aperto e ospiterà concerti, spettacoli, mostre, incontri – anche estemporanei – all’insegna dell’arte e della creatività. Da domani al 7 agosto infatti ad Arezzo si svolge la prima edizione del ’Pensarti Festival’, il calendario che offre una nuova grammatica della fantasia urbana e invita alla riscoperta della meraviglia quotidiana. Ideato dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Provincia, la Fondazione Guido di Arezzo e la Fraternita dei Laici, il ’Pensarti Festival’ si propone di trasformare ogni angolo della città in uno spazio di infinite possibilità creative, dove l’arte non è più contemplazione passiva, ma esperienza partecipativa: ogni evento diventerà così strumento per rompere le abitudini percettive e aprire nuove possibilità di incontro tra cittadini e bellezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

