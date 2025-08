Arezzo 2020 interviene sui lavori di via Fiorentina

Arezzo, 1 agosto 2025 –  Il progetto dello snodo viario di Via Fiorentina era stato dichiarato completato dall'Assessore alle opere strategiche sia nella conferenza stampa del 15 maggi o, sia dal Responsabile Unico del Procedimento nella risposta scritta fornita al Consigliere Romizi alla interrogazione presentata un mese prima in Consiglio Comunale. Nella stessa occasione l'Assessore aveva anche dichiarato che il progetto era stato verificato e validato, ma eravamo certi che così non era, come più volte da noi affermato, ed alla fine sia il RUP, nella stessa lettera di risposta, lo ha dovuto ammettere, sia il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza RPCT (nonché Segretario Generale) del Comune lo ha dovuto dichiarare nel riscontro del 25 luglio al mio utilizzatore effettuato per richiesta di accesso agli atti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo 2020 interviene sui lavori di via Fiorentina

In questa notizia si parla di: arezzo - fiorentina - interviene - lavori

Orciolaia e via Fiorentina: Arezzo tra identità storica e dubbi sul cantiere - Arezzo si interroga sul futuro della sua storia e sulla gestione delle grandi opere pubbliche. I lavori in corso in via Fiorentina e nella zona dell’Orciolaia stanno suscitando una doppia preoccupazione: da una parte, quella legata alla tutela dell’identità storica della città ; dall’altra, una crescente inquietudine sulla trasparenza e l’efficienza dell’intervento infrastrutturale.

Snodo via Fiorentina, Arezzo 2020: "Progetto fallimentare, l'assessore Sacchetti faccia un passo indietro" - Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Arezzo 2020 - Per cambiare a Sinistra, è tornato ad affrontare oggi, giovedì 26 giugno, il tema dei lavori di via Fiorentina, affiancato da Franco Dringoli e Roberto Barone.

Arezzo 2020 interviene sui lavori di via Fiorentina; Traffico in tilt in via Fiorentina, Pd: Ennesimo esempio di gestione superficiale; Nodo viario di via Fiorentina: I lavori partono davvero? Noi abbiamo dei dubbi.

«Inizio lavori del nodo viario di Via Fiorentina. Siamo sicuri?» - Arezzo, 27 maggio 2025 – «Inizio lavori del nodo viario di Via Fiorentina. Segnala lanazione.it

Lavori in via Fiorentina, da lunedì 26 maggio modifiche ai percorsi ... - 00 di lunedì 26 maggio 2025 e fino al termine dei lavori, sarà chiusa al transito via Fiorentina dall’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola a via Spallanzani ad Arezzo ... lanazione.it scrive