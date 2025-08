Aqp interventi per miglioramento servizi | sospensione idrica di tre ore

VILLA CASTELLI - Installazione di nuove opere acquedottistiche a Villa Castelli nell'ambito di interventi per il miglioramento del servizio a opera di Acquedotto Pugliese. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 4 agosto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

