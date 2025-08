Aprono un pacco Amazon e ci trovano dentro più di 6000 euro in contanti | Era un reso forse hanno sbagliato È giallo

Un’insolita scoperta per il polo logistico di Spilamberto della multinazionale Amazon. Nella sezione resi è stato ritrovato un pacco contenente più di 6000 euro in contanti. Stupore e incredulità per un impiegato, che poi ha segnalato l’accaduto al caporeparto. E così è partita la denuncia e la segnalazione alla polizia locale. Immediatamente sono partite le indagini delle autorità competenti per capire a chi appartenessero quei contanti. Al vaglio anche la possibilità che si trattasse di denaro riciclato. A distanza di un anno, nessuno ha reclamato il contenuto del pacco e i contanti sono stati donati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aprono un pacco Amazon e ci trovano dentro più di 6000 euro in contanti: “Era un reso, forse hanno sbagliato”. È giallo

Scoperta del dipendente Amazon. Pacco viene reso con 6mila euro - Questi i due ingredienti che hanno portato alla donazione al Comune di Spilamberto di 6mila euro. Riporta msn.com