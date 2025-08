Aprire spazi pubblici e dialogo Non limitarli

"La Consulta dei giovani sta lavorando per aprire gli spazi pubblici e non chiuderli, costruire un dialogo e non limitarlo". Anche da parte delle nuove generazioni arrivano voci contrastanti in merito all’ordinanza del sindaco di Pisa Michele Conti che dispone la chiusura anticipata dei locali e limita l’accesso alle piazze in caso di assembramenti. La presidente della Consulta dei Giovani del Comune di Pisa Anna Vallini ha espresso "forte perplessitĂ verso provvedimenti di questo tipo rischiano di affrontare in modo emergenziale e punitivo un problema che è, prima di tutto, sociale. I pochi episodi di violenza - spiega - legati all’abuso di alcol, per quanto gravi, non devono diventare pretesto per criminalizzare l’intera popolazione giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Aprire spazi pubblici e dialogo. Non limitarli"

In questa notizia si parla di: aprire - spazi - pubblici - dialogo

Terni, iniziano le prime attività del progetto “La città (è) dei giovani”: “Aprire spazi di dialogo per valorizzare la voce delle nuove generazioni” - Da martedì 22 luglio, con le prime iniziative del percorso “Skills Up”, iniziano le attività del progetto “Terni.

Aprire spazi pubblici e dialogo. Non limitarli; Crowdfunding civico per uno spazio di mutuo aiuto in via Padova. Obiettivo, raccogliere 20mila euro; Venezia: Opiemme. Ciò che resta, ciò che cambia - Mostra d'arte contemporanea in Veneto.

"Aprire spazi pubblici e dialogo. Non limitarli" - "La Consulta dei giovani sta lavorando per aprire gli spazi pubblici e non chiuderli, costruire un dialogo e non limitarlo". Secondo lanazione.it

It’s hard noise, il nuovo spazio di Cremona riunisce le voci dalla Palestina - Proseguono le attività di It’s hard noise, nuovo spazio di riflessione e confronto per l’arte e la creatività contemporanee a Cremona ... Lo riporta exibart.com