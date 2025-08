Apple batte le attese del mercato | vendite iPhone e Cina sostengono conti

Risultati trimestrali oltre le attese per Apple, che ha annunciato utili superiori al consesus ed una crescita del fatturato pi√Ļ solida del previsto, grazie alla ripresa delle vendite di iPhone in Cina ed all‚Äô impatto per ora limitato dei dazi imposti dal Presidente Trump. I numeri del terzo trimestre. Apple ha chiuso il suo terzo trimestre fiscale, terminato il 28 giugno, con utili per azione di 1,57 dollari ¬†per azione, superiori alla stima di EPS del mercato di 1,43 dollari. Il fatturato √® aumentato del 9,6%¬†a¬†94 miliardi di dollari, superando le attese degli¬†analisti, che stimavano¬†in¬†media¬†un fatturato di¬†89,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it ¬© Quifinanza.it - Apple batte le attese del mercato: vendite iPhone e Cina sostengono conti

Apple fa meglio delle attese: corrono le vendite di iPhone in Cina - La Casa della Mela non teme l'impatto dei dazi sui costi operativi e formula una previsione di crescita del fatturato superiore alle attese per il quarto trimestre

