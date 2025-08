Appicca un incendio con un accendino denunciato dai carabinieri forestali

Vezzano Ligure, 1 agosto 2025 - I carabinieri forestali di Follo  hanno individuato il presunto responsabile dell’ incendio boschivo che il 16 luglio, lungo via Casale nel Comune di Vezzano Ligure, è divampato estendendosi su un’area pari circa 8500 metri quadrati costituita da rovi, sterpaglie ed arbusti. Le fiamme avevano creato anche complicazioni alla viabilitĂ ferroviaria in quanto avevano lambito lo snodo nelle vicinanze. Durante l’attivitĂ d’indagine i forestali hanno riscontrato la presenza di un impianto di videosorveglianza nelle vicinanze del punto di origine dell’incendio e hanno proceduto ad estrapolare i filmati dai quali veniva ripreso il momento in cui il fuoco era stato volontariamente appiccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appicca un incendio con un accendino, denunciato dai carabinieri forestali

Matera, appicca un incendio e scappa in moto: 48enne beccato grazie alle telecamere - Intensificati i controlli delle forze dell’ordine per prevenire i roghi in provincia. virgilio.it scrive

Incendio di bosco a Lerici causato da una sigaretta, denunciato un uomo - Un mozzicone di sigaretta avrebbe innescato l’incendio boschivo avvenuto ili 28 giugno al Senato di Lerici. Riporta ilsecoloxix.it