Appalto rifiuti il Comune si costituisce in giudizio al Tar dopo il nuovo ricorso

Nuovo sviluppo nella vicenda legata all’appalto per la gestione dei rifiuti nel Comune di Viterbo. Con deliberazione la giunta ha autorizzato la costituzione in giudizio davanti al Tar del Lazio per resistere al ricorso promosso da Gesenu e Cosp Tecno Service, attuali gestori del servizio tramite. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

San Giorgio del Sannio, tangenti da 20mila euro per l’appalto dei rifiuti - Tempo di lettura: 3 minuti Revocare un appalto per consentire il subentro alla seconda classificata in cambio di un consistente appoggio elettorale, ben 4mila voti: c’è anche questo nell’indagine della Dda di Napoli su un sistema che sarebbe stato volto a condizionare l’assegnazione dei lavori pubblici tra Campania e Sicilia; inchiesta che vede 34 persone indagate, tra politici, amministratori e funzionari pubblici, intermediari e imprenditori.

Gli occhi dell'Anac sull'appalto da 19 milioni per l'impianto rifiuti di Ravanusa e i timori di Di Mauro - Salvatore Pitrola, sindaco di Ravanusa, chiedeva - anzi reclamava con insistenza - spiegazioni. L'Anac (AutoritĂ Nazionale Anti Corruzione) contestava le procedure per la realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti urbani, appalto da 19 milioni e 300 mila euro.

Il Comune, al centro di due contenziosi nella battaglia legale per l'aggiudicazione del servizio, si costituisce in giudizio davanti al Tar.

Antonello Talerico rifila una stoccata al Comune di Catanzaro sulla questione relativa al bando per il servizio raccolta rifiuti