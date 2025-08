Anzani batte Cuba e trova la Slovenia di Soli

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Vnl dell’Italia di Anzani, Porro e Sanguinetti a Ningbo, in Cina, mentre sotto la Ghirlandina la squadra di Alberto Giuliani prepara già il calendario dei primi allenamenti congiunti con Piacenza a metà settembre. Nei quarti di finale contro Cuba gli azzurri hanno vinto 3-1 grazie alle ottime prestazioni di Michieletto e Rychlicki, con Anzani che ha giocato titolare al centro al fianco di Galassi totalizzando 4 punti. Non entrati Sanguinetti e Porro, ma per lo schiacciatore sicuramente potranno presentarsi occasioni nel proseguire del torneo. "Oggi era un banco di prova, una partita molto difficile perché Cuba, secondo me, ha tutte le possibilità per essere fra le quattrocinque squadre prime al mondo, ha dei giocatori incredibili – le parole di Simone Anzani appena terminato un quarto di finale sofferto più del solito –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anzani batte Cuba e trova la Slovenia di Soli

In questa notizia si parla di: anzani - cuba - batte - trova

Volley, Anzani: “Confermati tra le migliori del mondo”. Galassi: “Bravi a non sottovalutare Cuba” - L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1, meritandosi così la qualificazione alle semifinali della Nations League 2025 di volley maschile.

Anzani batte Cuba e trova la Slovenia di Soli; Volleyball Nations League 2025 maschile, l'Italia batte Cuba e vola in semifinale contro la Slovenia: highlights e quando gioca la prossima partita; L’Italvolley di De Giorgi batte Cuba e vola in semifinale di VNL.

Italia inarrestabile: batte Cuba e vola in Final four di Nations League - 1 i quarti e approdano in semifinale, dove sono attesi dalla vincente della sfida tra Francia e Slovenia. Segnala gazzetta.it

L'Italia batte Cuba e va in semifinale Nations League - La nazionale maschile vola in semifinale di Nations League grazie al successo per 3- Secondo ansa.it