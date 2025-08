Antonio De Cristofaro rinnova con l' US Avellino fino al 2028

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Antonio De Cristofaro è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato ad Avellino a gennaio 2024 il centrocampista biancoverde ha collezionato 44 presenze siglando 7 gol e fornendo 4 assist ai propri compagni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Fratelli d’Italia Avellino, convocato l’Esecutivo provinciale con la partecipazione del senatore Antonio Iannone - Venerdì 9 maggio alle ore 18.00 è convocato l'Esecutivo Provinciale presso la sede di Fratelli d’Italia sita in Avellino alla via F.

Avellino, lutto in Forza Italia per la scomparsa della madre di Angelo Antonio D’Agostino - Avellino - La Segreteria provinciale di Forza Italia di Avellino esprime il più sentito cordoglio al Segretario Provinciale, on.

Lutto ad Avellino: è morto Antonio Botta - È morto il perito industriale di Avellino, Antonio Botta, figura molto conosciuta in città , così come lo sono i suoi figli e nipoti, tutti impegnati in diverse attività sul territorio.

Coach Antonio Cristofaro guiderà la Dinamo Basket Brindisi per altre due stagioni; Messina-Avellino, i convocati di mister Biancolino; Vittoria al cardiopalma. Avellino-Sorrento, la decide De Cristofaro.

Serie B - Coach Antonio Cristofaro guiderà la Dinamo per altre due stagioni - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Cristofaro come capo allenatore della prima squadra fino al 2027. Si legge su pianetabasket.com

Coach Antonio Cristofaro prolunga con la Dinamo Brindisi fino al 2027 - La Dinamo Basket Brindisi ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Antonio Cristofaro come capo allenatore della prima squadra fino al 2027. Lo riporta brindisisera.it