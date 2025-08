Antitrust Armani shock | arriva una maxi multa

Armani sanzionata dall’Antitrust: Multa di 3,5 milioni per “pratiche commerciali ingannevoli”. La risposta di Armani: L’azienda farĂ ricorso. Quando arriva l’Antitrust, il problema è serio. Notificata nelle ultime ore, alle societĂ Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. una sanzione salatissima pari a 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole. In particolare, si legge in una nota dell’AutoritĂ garante per la concorrenza ed il mercato, che “le societĂ hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilitĂ sociale non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

