Antitrust | 3,5 milioni multa per Armani

9.55 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Giorgio Armani e G.A. Operations una sanzione di 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole. Le società hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale "non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile", si legge in una nota. L'Antitrust ha rilevato problemi di sicurezza e lavoro nero tra subfornitori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Antitrust chiude istruttoria su Christian Dior: 2 milioni per contrastare lo sfruttamento lavorativo - L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria avviata a luglio 2024 nei confronti delle società Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior senza accertamento di illecito, ma accettando e rendendo vincolanti gli impegni proposti.

Dior, accordo con l’Antitrust sullo sfruttamento: vale 2 milioni - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024 nei confronti di Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior.

Dior si impegna a pagare 2 milioni in 5 anni contro lo sfruttamento sul lavoro: l’accordo con l’Antitrust - Il lusso patinato delle boutique e le immagini aspirazionali delle campagne pubblicitarie nascondono spesso una realtà produttiva ben più complessa e, a volte, problematica.

