Antisemitismo Nahum presenta denuncia in questura a Milano contro gli insulti ricevuti per la kippah

Il consigliere comunale di Milano di Azione, Daniele Nahum, si è recato nel pomeriggio in via Fatebenefratelli, negli uffici della questura, per presentare una denuncia contro gli haters che nei giorni scorsi lo hanno insultato con frasi antisemite dopo che si era presentato in aula a Palazzo Marino con la kippah. Con lui l’avvocato Alessandro Giungi, consigliere comunale del Partito Democratico. “La stagione degli ebrei che vanno nei forni e nei campi di concentramento è assolutamente finita, per cui non ci facciamo intimidire. Sono qui perché è inaccettabile ricevere insulti con scritto ‘Auschwitz, stavate bene ad Auschwitz, mangiavate, dormivate’, con insulti anche ad Anna Frank. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antisemitismo, Nahum presenta denuncia in questura a Milano contro gli insulti ricevuti per la kippah

