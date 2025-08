Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 1° Agosto 2025

Anticipazioni: una nuova e sorprendente¬†puntata¬†di¬† Beautiful ¬†sta per essere trasmessa sugli schermi di¬† Canale 5 ¬†a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadr√† e segui Le nostre¬†anticipazioni¬†su¬† Zon.it. . Xander √® tornato a trovare Finn e insiste sulla pericolosit√† di Thomas. Xander √® pi√Ļ che sicuro che sia stato proprio lui a provocare intenzionalmente la morte di Emma. Finn gli chiede ulteriori spiegazioni, poich√® non era della famiglia all‚Äôepoca e non vuole dare giudizi affrettati. Xander gli racconta di quella notte, di aver in seguito analizzato i filmati delle telecamere di sicurezza della Forrester vedendo Thomas partire con la sua auto dietro a quella di Emma che stava andando da Hope per dirle che sua figlia era viva e che era stata data in adozione con l‚Äôinganno a Steffy. 🔗 Leggi su Zon.it

¬© Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 1¬į Agosto 2025