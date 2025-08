Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian ed è subito Hannibal Lecter

'Grazie, Kim. Non aver paura di venire a cena' è il ringraziamento dell'attore premio Oscar dopo aver provato la maschera facciale Skims di Kim Kardashian. Anche Hannibal Lecter si preoccupa della sua pelle. E così il suo interprete, il giocoso Anthony Hopkins, ha deciso di testare uno dei prodotti di bellezza della linea lanciata da Kim Kardashian, la maschera facciale Skims. Hopkins ha rievocato il suo personaggio più famoso, il Dottor Lecter de Il silenzio degli innocenti, in un buffo endorsement alla nuova maschera viso di Kim Kardashian, Seamless Sculpt Face Wrap, che fa parte della linea Skims. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian, ed è subito Hannibal Lecter

