Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian e torna Hannibal Lecter

Anthony Hopkins riveste i panni di Hannibal Lecter in un video postato sui social, sui quali è sempre molto attivo, indirizzato a Kim Kardashian. L’attore premio Oscar, celebre per il suo ruolo di serial killer, ne ‘Il silenzio degli innocenti ‘, prova la maschera ringiovanente della star dei reality americana: “ Ciao Kim, mi sento già 10 anni più giovane “, afferma Hopkins nel video. “Grazie, Kim. Non esitare a venire a cena”, l’ironica didascalia a corredo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian e torna Hannibal Lecter

«Sì, lo farei. Prenderei in considerazione questa possibilità, perché no? Se mi chiamassero per fare Zorro, farei quello che Anthony Hopkins ha fatto per me, cioè passare la torcia». Antonio Banderas non esclude di tornare a interpretare il celebre eroe masch Vai su Facebook

