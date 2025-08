Anthony Hopkins prende in giro la maschera viso modellante Skims Seamless Sculpt Face Wrap di Kim Kardashian riferendosi a Hannibal Lecter

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo della bellezza, c'è ancora spazio per sorprendervi. Skims, il brand di lingerie di Kim Kardashian, ha rivoluzionato la routine beauty notturna con una maschera in tessuto che ridefinisce i contorni della mascella mentre si dorme. Ma subito i meme sono piovuti sul web, anche da parte di star come Anthony Hopkins. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anthony Hopkins prende in giro la maschera viso modellante Skims Seamless Sculpt Face Wrap di Kim Kardashian riferendosi a Hannibal Lecter

La trovata non è passata inosservata a diversi colleghi di Hopkins: Gwyneth Paltrow ha commentato con un semplice ma eloquente " Genio ", mentre Michael Beach ( The Rookie) ha scritto " Grande attore ...

