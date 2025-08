Anthony Hopkins prende in giro Kim Kardashian | VIDEO

Anthony Hopkins è alla moda: ha pubblicato un video in cui indossa la particolare guaina Skims di Kim Kardashian L'articolo Anthony Hopkins prende in giro Kim Kardashian VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anthony Hopkins prende in giro Kim Kardashian | VIDEO

Anthony Hopkins prende in giro la guaina elastica per il viso di Kim Kardashian in stile «Hannibal»; Anthony Hopkins torna Hannibal Lecter e prende in giro la maschera di Kim Kardashian; Anthony Hopkins prende in giro la maschera viso modellante Skims Seamless Sculpt Face Wrap di Kim Kardashian riferendosi a Hannibal Lecter.

