Partir√† a ottobre 2025 la 41¬™ spedizione italiana in Antartide, resa possibile da un finanziamento di 23 milioni di euro stanziato dal Ministero dell'Universit√† e della Ricerca (MUR). Il decreto, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, rinnova il sostegno al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), uno strumento strategico per studiare i cambiamenti climatici e ambientali su scala globale. "L'Italia √® da sempre protagonista nella ricerca polare e intendiamo rafforzare questo ruolo", ha dichiarato la ministra. Bernini sottolinea come le missioni nel continente ghiacciato rappresentino un presidio scientifico fondamentale, specie alla luce delle sfide poste dal riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Antartide, 23 milioni per la nuova campagna. Bernini: rafforziamo la leadership

