Anna domina le classifiche con la hit Désolèe al via il tour estivo

Anna è ancora una volta la regina indiscussa dell’estate italiana con il suo singolo DĂ©solĂ©e, al via domani il tour. Anna è ancora una volta la regina indiscussa dell’estate italiana con il suo singolo DĂ©solĂ©e, che per la 6° settimana (non consecutiva) occupa la prima posizione della classifica settimanale dei singoli (FIMIGFK). Il singolo, prodotto da MILES, è anche attualmente fra le canzoni piĂą trasmesse dalle radio in Italia (EarOne). Nessuna come lei: record in classifica che si susseguono, un tour estivo in pieno svolgimento e uno quest’autunno (il primo nei palasport!) che ha giĂ fatto registrare il tutto-esaurito ovunque (è notizia di qualche giorno fa anche il sold-out della data al Palapartenope di Napoli). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Anna domina le classifiche con la hit DĂ©solèe, al via il tour estivo

Classifica FIMI, Ultimo in testa negli album Nei singoli Désolée di Anna scalza nuovamente dalla vetta A me mi piace di Alfa & Manu Chao. Ecco gli aggiornamenti Vai su Facebook

Classifiche Fimi: Anna Pepe regina anche dell’estate 2025. Top ten singoli e album; Anna domina con 'Désolée', ancora al numero uno dei singoli più venduti; Top ten dei brani più ascoltati in Italia, Alfa con Manu Chao sorpassa Anna.