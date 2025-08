A volte, all’improvviso, dentro di noi, affiora qualcosa che non sappiamo spiegare. Un’immagine, una sensazione, una paura che non appartiene alla nostra esperienza diretta, ma che si manifesta con forza. Da dove arriva quella familiarità improvvisa? Da dove nasce quella repulsione, quel richiamo, quella nostalgia verso qualcosa che non abbiamo mai vissuto? C’è chi parla di “déjà vu”di ricordi improvvisi che non sembrano appartenere a questa vita. Bambini che, senza aver mai viaggiato, riconoscono città, volti, lingue. Frasi sussurrate come “lì ci sono già stato” che lasciano gli adulti increduli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Anime o memoria? Quel filo “sottile” tra vite passate e ereditarietà