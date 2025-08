’Anima Lucio’ sulla riva del mare Così mi ritorna in mente Battisti

"Come può uno scoglio arginare il mare?". Ascoltare queste parole in riva al mare, al Lido di Spina dove di scogli non se n’è mai vista l’ombra dai tempi degli etruschi, potrebbe risultare quasi buffo. Eppure non sarĂ mai cosĂŹ: le parole intramontabili di Lucio Battisti e Mogol, insieme alla voce e alle note di chi, con Battisti, ha condiviso un’intera esistenza musicale.tutto, nel concerto Anima Lucio, contribuisce ad astrarre la mente, a "dare un calcio ad un sasso residuo d’inferno e farlo rotolar giĂš", scordandosi, giusto il tempo di una canzone, del quotidiano e del contingente. È quello che offrirĂ il prossimo appuntamento di Tutte le Direzioni in Summertime 2025, che si terrĂ questa sera, alle 20, per inaugurare il mese centrale dell’estate e delle vacanze nel migliore dei modi, presso una nuova location, appena entrata nel cartellone del Gruppo dei 10, il Bagno Florida Beach 43 (Via Vene di Bellocchio, 29, Lido di Spina, Ferrara). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - ’Anima Lucio’ sulla riva del mare . CosĂŹ mi ritorna in mente Battisti

