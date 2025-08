Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi il discorso di lei in lacrime | Prima di te non avevo voglia di fare nulla

Angela Caloisi e Paolo Crivellin ieri si sono giurati amore eterno, dopo 7 anni di fidanzamento. La coppia nata a Uomini e Donne si è sposata a Firenze, e davanti ai loro invitati, al momento del discorso, ha commosso tutti. L'ex corteggiatrice in lacrime ha rivelato al marito: "Prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, sei stato la mia luce". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: angela - caloisi - paolo - crivellin

La promessa di matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin: le nozze saranno celebrate il 31 luglio - Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno condiviso su Instagram le foto della loro promessa di matrimonio.

Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono ufficialmente promessi sposi - La coppia nata a Uomini e Donne ha celebrato la promessa di matrimonio, in attesa delle nozze che avverrano a fine luglio.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi: tutti i dettagli | GALLERY - In un bellissimo giardino di Firenze, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati. La coppia si era innamorata nel 2018 a Uomini e Donne L'articolo Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi: tutti i dettagli | GALLERY proviene da Il Difforme.

Dopo sette anni d’amore e una proposta sulla neve, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati in Toscana. Emozioni, ospiti vip e un futuro da genitori. #nozze #AngelaCaloisi #PaoloCrivellin Vai su X

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono diventati marito e moglie. Il sì è arrivato a sette anni dal loro primo incontro a Uomini e Donne Vai su Facebook

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono sposati: la coppia di Uomini e Donne ha pronunciato il fatidico sì; Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi: da Uomini e Donne alle nozze da sogno; A Journey from Reality TV to 'I Do'.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi marito e moglie: la coppia di Uomini e Donne si è sposata - La coppia che si è conosciuta nel 2018 a Uomini e Donne, aveva annunciato la data del loro matrimonio con un post congiunto ... Riporta ilmattino.it

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, marito e moglie: l'abito della sposa, la location da sogno a Firenze, le lacrime del tronista - Questa è la favola di Angela Caloisi e Paolo Crivellin i cui sguardi si sono incrociati per la prima volta nel 2018 a Uomini e donne. Scrive msn.com