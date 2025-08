Andrea Sempio la madre rischia di creargli altri guai | clamoroso cosa sta succedendo

Si è presentata a sorpresa davanti alle telecamere di “Morning News”, stanca delle continue trasmissioni su Garlasco, delle insinuazioni su suo figlio Andrea Sempio e di quelle che lei chiama «bugie» dell’informazione. Daniela Ferrari, la madre dell’attuale indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, ha ribadito con fermezza - in diretta su Canale 5- l’estraneitĂ del 37enne e, agguerrita e decisa, ha provato a mettere, anzi rimettere, in chiaro quanto ripetuto giĂ in passato: «Mio figlio non è andato ad ammazzare Chiara Poggi». Ma, senza accorgersene, ha rischiato di procurargli altri guai gettando ombre sul rapporto tra lui e la vittima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, la madre rischia di creargli altri guai: clamoroso, cosa sta succedendo

"Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue a casa dei Poggi perché non è andato lì ad ammazzare Chiara. Lo scontrino? L'ho preso io, l'ho messo in una busta di plastica e l'ho messo in un cassetto". Parla Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio

