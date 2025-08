Dopo l’annuncio della partecipazione di Maurizio Ferrini -nei panni de La Signora Coriandoli, naturalmente- Ballando con le Stelle ha aggiunto un nuovo membro al nuovo cast. Si tratta della conduttrice Rai Andrea Delogu, che ha confermato la notizia attraverso un divertente video, pubblicato sui social in collaborazione con il programma televisivo. «Quando il telefono squilla e all’altro capo c’è Ballando con le Stelle, la risposta non può che essere una: “Sì”.», si legge nella didascalia che accompagna il post. Nella clip, Delogu riceve una telefonata da parte di Milly Carlucci (anche se, in realtĂ , si tratta dell’imitatrice Giulia Vecchio ), che le propone di prendere parte allo show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Delogu è la seconda concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle