Andrea Agnelli ha bisogno di liquidità e rivuole indietro entro dicembre i 5,7 milioni di euro che aveva prestato alla holding di famiglia Newco Roveri

L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, cugino di John Elkann, ha bisogno di liquidità e ha chiesto alla holding Newco Roveri di cui è maggiore azionista di riavere indietro un finanziamento da 5,7 milioni di euro che aveva erogato anni fa per lo sviluppo della società che è azionista di maggioranza della immobiliare Royal Park Real Estate spa, che faticosamente sta uscendo da una lunga crisi finanziaria. Andrea Agnelli è il primo azionista della Newco Roveri srl, con il 54,31 per cento delle azioni a lui intestate. Ma non è il solo azionista, e non essendo la società in grandissima salute a nome di tutti gli azionisti il presidente del cda, Francesco Roncaglio, non ha detto di no. 🔗 Leggi su Open.online