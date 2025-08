And Just Like That… si ferma | Il sequel di Sex and the City terminerà con la terza stagione

Arriva inaspettata, a due episodi dal finale, la notizia della conclusione imminente di And Just Like That.: le dichiarazioni dello showrunner Michael Patrick King e l'addio di Sarah Jessica Parker. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - And Just Like That… si ferma: Il sequel di Sex and the City terminerà con la terza stagione

In questa notizia si parla di: just - like - that - ferma

Stop di Glovo e Deliveroo. Ma i lavoratori: «Altro che pausa, ci serve lavoro». La Cgil: «Retribuzione decurtata per chi si ferma». Just Eat: «Il servizio va avanti» Vai su Facebook

And Just Like That… si ferma: Il sequel di Sex and the City terminerà con la terza stagione; Sarah Jessica Parker: «La gente mi ferma per strada pensando io sia Carrie, ma in realtà non ho tempo nemmeno di vedere a pranzo le mie amiche»; Sex and the City, 25 anni dopo: come sono cambiate le protagoniste.

And Just Like That… si ferma: Il sequel di Sex and the City terminerà con la terza stagione - : le dichiarazioni dello showrunner Michael Patrick King e l'addio di Sarah Jessica Parker. Riporta comingsoon.it

And Just Like That: la serie si concluderà con la terza stagione - Lo showrunner Michael Patrick King ha annunciato che la serie And Just Like That si concluderà con la sua terza stagione. Secondo cinefilos.it