And just like that | la terza stagione conclude la serie

la conclusione di "and just like that": ultime novità e dettagli sulla stagione finale. La popolare serie televisiva "And Just Like That" si avvia alla sua fase conclusiva, annunciando ufficialmente il finale con la terza stagione. Questa produzione, che ha riscosso grande successo dal suo debutto nel dicembre 2021, si prepara a chiudere il capitolo con un episodio in due parti. La decisione di terminare la narrazione è stata comunicata dallo showrunner Michael Patrick King, che ha condiviso le sue considerazioni sul momento storico della serie e sui motivi che hanno portato a questa scelta. le caratteristiche della stagione conclusiva.

"And Just Like That" si conclude con la 3a stagione. Addio al Sex And The City Universe https://gay.it/and-just-like-that-chiude-addio-sex-and-the-city… #AndJustLikeThat

Avviandosi verso il finale di stagione, And Just Like That ci mostra (finalmente) la rottura che ci aspettavamo. Adesso è tutto pronto. La nostra recensione, sempre a cura di Martina Mastellone

L'episodio 10 di And Just Like That 3 è il più divertente della stagione; “And Just Like That 4” non si farà, chiude la serie sequel di “Sex and the City”; And Just Like That… Terminerà con la 3ª stagione: finale in due parti su HBO Max.

And Just like that, la serie HBO Max di Michael Patrick King si conclude con la terza stagione in corso - And Just like that concluderà la sua terza stagione di 12 episodi, attualmente in onda, con un finale in due parti. Lo riporta teleblog.it

"And Just Like That" si conclude con la 3a stagione. Addio al Sex And The City Universe - Gli ultimi due episodi, che andranno in onda venerdì prossimo e il 14 agosto, metteranno un punto alla 30ennale storia di Carrie, Miranda, ... Come scrive gay.it