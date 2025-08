And Just Like That | la serie si concluderà con la terza stagione

Come riportato da Deadline, la serie And Just Like That si concluderà con la sua terza stagione di 12 episodi ( leggi qui la recensione del primo ), attualmente in onda, con un finale in due parti. Lo showrunner Michael Patrick King ha comunicato la decisione al cast giovedì. “ E proprio così. la narrazione dell’universo di Sex and the City sta volgendo al termine ”, ha dichiarato King in un comunicato rilasciato venerdì mattina. “ Mentre scrivevo l’ultimo episodio della terza stagione di And Just Like That., mi è apparso chiaro che questo potrebbe essere un ottimo momento per fermarsi”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

