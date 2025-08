And just like that | finale emozionante della stagione 3

fine della stagione 3 di and just like that: l’annuncio ufficiale. Il celebre revival di Sex and the City, intitolato And Just Like That, si avvia alla conclusione dopo tre stagioni ricche di emozioni, ricordi e nuovi percorsi narrativi. La notizia è stata comunicata venerdì 1° agosto da Michael Patrick King, responsabile della produzione e showrunner della serie, che ha confermato come questa sarà la stagione finale. la comunicazione ufficiale e le motivazioni alla base dell’addio. Attraverso un comunicato diffuso sui canali social ufficiali, tra cui Instagram, King ha annunciato: “And just like that. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - And just like that: finale emozionante della stagione 3

