‘And Just Like That’ chiude la serie sequel di ‘Sex and the City’

(Adnkronos) – Le amiche più amate di New York dicono 'addio' ai loro fan. 'And Just Like That' non avrà una quarta stagione: la serie sequel di 'Sex and the City' si ferma alla terza stagione, attualmente in onda su Sky e in streaming su Now. Ad annunciarlo in una nota, diffusa sul profilo Instagram . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Avviandosi verso il finale di stagione, And Just Like That ci mostra (finalmente) la rottura che ci aspettavamo. Adesso è tutto pronto. La nostra recensione, sempre a cura di Martina Mastellone Vai su Facebook

