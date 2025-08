Ancora temporali con allerta in Emilia Romagna l’esperto | Ma l’estate non è finita

Bologna, primo agosto 2025 – Dopo settimane di estate stabile e temperature gradevoli, il primo weekend di agosto porterĂ una parentesi instabile sull’Emilia-Romagna come era capitato la scorsa settimana. A riguardo, intanto, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali valida per l’intera giornata di sabato 2 agosto, fino alla mezzanotte di domenica. Le province interessate sono quelle di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, ma i fenomeni intensi non sono esclusi anche nel resto del territorio regionale. Sabato 2 agosto con i temporali. "Temperature sotto le medie del periodo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora temporali con allerta in Emilia Romagna, l’esperto: “Ma l’estate non è finita”

In questa notizia si parla di: emilia - temporali - allerta - romagna

