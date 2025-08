Ancora fiamme a Montemesola Si fa strada l’ipotesi del dolo

Tarantini Time Quotidiano Dopo l’incendio di ieri pomeriggio sulla zona industriale, a ridosso del centro abitato, si registrano nella giornata odierna ancora fiamme nell’agro di Montemesola. Questa volta la zona interessata è la cosiddetta zona delle “Molinelle”. Sul posto polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco per domare il rogo. Come per le fiamme di ieri, anche per questo episodio non è ancora chiara l’origine, ma la pista di una matrice dolosa non è da escludere. Indagini in corso L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ancora fiamme a Montemesola. Si fa strada l’ipotesi del dolo

