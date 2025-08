Ancora cibo paracadutato su Gaza la visita dell' inviato Usa Witkoff

Roma, 1 ago. (askanews) - Ancora aiuti paracadutati sulla Striscia di Gaza, sia dalla Spagna che dalla Francia. Un metodo per portare soccorso umanitario "largamente insufficiente"; lo ribadisce José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo, spiegando che Madrid ha lanciato 24 paracaduti da 500 chili di derrate cioè 5500 razioni alimentari, che bastano per un giorno per 11.000 persone appena. "Sappiamo che la via aerea è chiaramente insufficiente. Esigiamo molto di più, Israele deve aprire tutti i valichi terrestri in maniera permanente perché gli aiuti entrino in modo massiccio". Ma Israele rifiuta di aprire i valichi sostenendo che Hamas riesce a controllare i camion in ingresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

