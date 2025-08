Ancona vince il bando Città che legge 2024 | in arrivo 45mila euro per il progetto Strada che vai lettore che trovi

Il Comune di Ancona ha ricevuto dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) un finanziamento di 45 mila euro per il progetto “Strada che vai lettore che trovi”, presentato a marzo 2025 nell’ambito del bando Città che legge 2024.Il progetto si realizzerà tra novembre 2025 e ottobre 2026. “Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

VIA LIBERA AL PARCO DELLA LEGALITÀ E AL RECUPERO DELL'EX CARCERE: INVESTIMENTI PER RIGENERARE LA CITTÀ. Nel corso del Consiglio comunale del 29 luglio 2025, è stata approvata con i voti della maggioranza la delibera che dà il via a d

