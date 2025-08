Ancona la priorità è l’attaccante L’esperto D’Este in cima alla lista

Si stringe il cerchio per l’attaccante che ancora manca al roster di Agenore Maurizi. Lo staff tecnico vuole anche un centrocampista centrale per completare l’organico, ma la prioritĂ sarĂ l’arrivo del centravanti. Sfumato Ferdinando Mastroianni, approdato alla Pro Patria, l’Ancona sta sfruttando il ritiro di Sefro, che si concluderĂ sabato con l’amichevole coi Portuali a Castelraimondo, per visionare anche il centravanti greco Kristo Shehu, venticinquenne in prova coi dorici e dotato di notevole fisicitĂ . Ma nel contempo continua a sondare il mercato in diverse direzioni. Tra i centravanti nel mirino dello staff dorico c’è anche Nicholas D’Este, giocatore di cui s’era parlato molto anche durante lo scorso campionato, a gennaio durante il mercato invernale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

