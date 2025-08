Anche nel Valdarno aretino l' équipe sociale-lavorativa diventa stabile

Arezzo, 1 agosto 2025 –  Diventa permanente anche nel Valdarno aretino il lavoro di squadra tra Servizi Sociali e Centri per l'Impiego per accompagnare nel mondo del lavoro le persone in condizioni di debolezza e fragilitĂ sociale. Questa mattina la Conferenza zonale delle sindache e dei sindaci e l'articolazione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego competente per la provincia Arezzo e Siena hanno firmato firmato il Protocollo d'intesa che dĂ stabilitĂ a SIIL, il “Servizio Integrato Inclusione e Lavoro”. A sottoscrivere l'intesa presso l'ex sala giunta del Palazzo comunale di San Giovanni Valdarno (AR), il presidente della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino e Sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e Paolo Grasso, dirigente territoriale per Arezzo e Siena di ARTI. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anche nel Valdarno aretino l'Ă©quipe sociale-lavorativa diventa stabile

